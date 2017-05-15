Премьер-министром Франции станет республиканец Филипп

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал в качестве нового премьер- министра страны члена Республиканской партии Эдуарда Филиппа.

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал члена Республиканской партии, заместителя мэра Гавра Эдуарда Филиппа премьер-министром Франции. Об этом сообщает Le Monde.

Передача власти Филиппу от предыдущего главы французского правительства, Бернара Казнева, состоится сегодня в 16.00 по французскому времени. По Киеву это 17.00.

7 мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции.

10 мая после официального утверждения результатов Конституционный совет провозгласил его избранным президентом Французской Республики.

14 мая в Париже состоялась церемония инаугурации нового президента. В тот же день Макрон провел первые назначения.

Кабинет министров Франции во главе с Казневым подал в отставку сразу после объявления Конституционным советом Макрона победителем президентских выборов.