Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что самолет МАУ сбила ракета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".

"Возможно, это было непреднамеренно", - приводит слова Трюдо CNN. Премьер Канады призвал провести тщательное расследование для установления причины произошедшего.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит иранской ракетой.

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - цитирует Джонсона SkyNews.

Ранее газета The New York Times опубликовала видео возможного ракетного удара по самолету МАУ в Иране.

Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был ошибочно сбит иранскими военными.

Украинская сторона рассматривает 7 версий причин авиакатастрофы. Одна из - них поражение самолета зенитной ракетой российского производства.

Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.

В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

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