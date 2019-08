Премьер Пакистана обвинил Индию в подготовке этнических чисток в Кашмире

Нынешняя политика Индии в Кашмире имеет целью изменить этнический баланс в регионе, убежден премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Об этом Имран Хан написал в Twitter.

"Я боюсь, что эта идеология индуистского верховенства, как нацистская относительно верховенства арийцев, не остановится в Кашмире; более того, это повлечет притеснения мусульман в Индии и в конце концов приведет к нападению на Пакистан", - заявил политик.

I am afraid this RSS ideology of Hindu Supremacy, like the Nazi Aryan Supremacy, will not stop in IOK; instead it will lead to suppression of Muslims in India & eventually lead to targeting of Pakistan. The Hindu Supremacists version of Hitler's Lebensraum. - Imran Khan (@ImranKhanPTI) 11 августа 2019 г.

По его мнению, имеет место попытка изменить демографическую карту штата Кашмир путем этнических чисток.

"Вопрос в том, будет ли мир созерцать и умиротворять, как это делали с Гитлером в Мюнхене?" - подытожил премьер Пакистана. Читайте также: Пакистан прекратил торговлю с Индией из-за кризиса в Кашмире

Как сообщал Укринформ, Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Дели ликвидировать особый статус Джамму и Кашмира.