Премьер Польши Беата Шидло подала в отставку

Глава правительства Польши Беата Шидло покинула свой пост, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что преемником Б.Шидло на этом посту станет нынешний вице- премьер страны Матеуш Моравецкий, отмечает агентство со ссылкой на представителей правящей партии "Право и справедливость".

О решении покинуть свой пост Б.Шидло сообщила во время заседания в штаб- квартире партии. "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что часть однопартийцев Б.Шидло выступали за ее отставку, так как считали, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши.

Б.Шидло занимала пост премьер-министра Польши с 2015 года. После того, как партия "Право и справедливость" получила большинство на парламентских выборах, Б.Шидло была выдвинута на этот пост и сформировала правительство.