Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке от 7 июня.

Об этом она заявила в пятницу, 24 мая, во время пресс-брифинга.

"В демократии, если ты даешь людям выбор, у тебя есть обязанность выполнить то, что они решили. Я сделала все возможное, чтобы сделать это: обсуждала условия нашего выхода и новые отношения с ближайшими соседями, защищала рабочие места, нашу безопасность и наше единство. Я сделала все возможное, чтобы заключить эту сделку. К сожалению, мне не удалось. Я пыталась, трижды. Я считаю, что это правильно было продолжать, даже когда шансы на успех казались высокими. Сейчас мне кажется лучшим оставить новому премьеру эти усилия. Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку", - заявила Мэй.

По ее словам, она сначала покинет пост лидера Консервативной партии с 7 июня, а затем и премьера страны.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум относительно выхода страны из состава Европейского Союза. "За" проголосовало 51,9% человек, "против" - 48,1%. По предварительным договоренностям, процесс выхода должен был завершиться 29 марта. 21 марта 27 стран ЕС одобрили на саммите отсрочка Brexit на основании двух возможных сценариев: до 12 апреля или 22 мая.

Последний должен был бы состояться при условии, что предложенная премьер- министром Великобритании Терезой Мэй соглашение о выходе будет поддержана парламентом. 29 марта парламент страны ее отклонило. Сейчас Британия должна покинуть блок до 12 апреля.

Ранее Тереза Мэй заявила, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.