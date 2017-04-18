Премьер Великобритании заявила о досрочных парламентских выборах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала во вторник к досрочным выборам 8 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, премьер заявила, что правительство имеет правильный план для переговоров об условиях выхода Великобритании из Европейского союза, и ей необходимо политическое единство в Лондоне.

После заявления Мэй курс фунта стерлингов вырос по отношению к доллару.

"Я только что председательствовала на заседании кабинета (министров-ред.), где мы договорились, что правительство должно созвать Генеральные выборы, которые должны состояться 8 июня", - сказала Мэй.

Напомним, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор, основной темой которого стала ситуация в Сирии.

Политики сошлись во мнении, что "в настоящее время существует окно возможностей, в котором можно убедить Россию, что союз с Асадом не в ее стратегических интересах".