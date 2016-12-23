Пресс-конференции Путина: аккредитовалось 1437 журналистов

Владимир Путин в конце года по традиции решил дать итоговую пресс- конференцию. Эта встреча Путина с журналистами побила все рекорды предыдущих лет по своей явке, собрав немыслимое количество представителей СМИ в одном зале. Сколько длиться будет сама встреча, никто не знает. Обычно - не менее четырех часов. Путин установил рекорд в 2008 году, когда отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Сообщается, что пресс-служба Кремля аккредитовала 1437 российских и иностранных журналистов. Это стало своего рода сенсацией, к примеру, в 2014 году журналистов было 1259 человек.

Интрига сохраняется вокруг начальной речи Путина, предположительно, он скажет об убитом в Турции после России Карлове и объявит минуту молчания.

Dialog.ua

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