Президент Армении принял отставку правительства

Ранее сегодня премьер Армении Серж Саргсян, против назначения которого в Ереване несколько дней продолжались массовые протесты, подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян издал указ об отставке правительства. Соответствующая информация опубликована на сайте президента Армении.

В указе Саркисян ссылается на статью 130 Конституции Армении.

Ранее сегодня премьер Армении Серж Саргсян, против назначения которого в Ереване несколько дней продолжались массовые протесты, подал в отставку. На экстренном заседании кабинета министров исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Карена Карапетяна.

22 апреля в Ереване состоялся самый массовый митинг с истории страны - протестовать вышли 200 тысяч человек. Во время массовых акций протеста в столице Армении госпитализированы 10 человек.

Карен Карапетян, в прошлом - топ-менеджер Газпрома, уже занимал пост премьер-министра Армении с сентября 2016-го до 9 апреля 2018-го.