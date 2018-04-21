Президент Армении вышел к участникам протеста против премьера Саргсяна

Президент Армении Армен Саркисян вышел к протестующим, которые собрались на митинг против премьерства Сержа Саргсяна на площади республики в Ереване. Об этом свидетельствуют кадры трансляции с места проведения митинга.

Митингующие встретили Армена Саркисяна аплодисментами и криками "Президент, бросай Сержу!", передает радио Свобода. На данный момент Саркисян разговаривает с лидером протестного движения, оппозиционным депутатом Николом Пашиняном. Протестующие при этом скандируют "Мы - хозяева нашей страны!" и другие лозунги.

Ранее Саргсян выступил с заявлением, выразив в нем готовность встретиться с лидером протестного движения Николом Пашиняном "с целью смягчения существующей в стране напряженности с помощью диалога политических сил".

Как сообщал УНИАН, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет. Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Лидер протестующих, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".

Президент Армении Армен Саркисян, который не связан с Сержем Саргсяном, 19 апреля после столкновений между протестующими и полицией призвал к диалогу.

Соединенные Штаты призвали власти и протестующих проявить сдержанность и избегать насилия. Россия тоже заявляла, что законы не должны нарушаться