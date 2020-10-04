Президент Азербайджану Алієв назвав умову для припинення вогню в Нагірному Карабасі

Азербайджан готовий припинити вогонь у Нагірному Карабасі, але для цього є умова. Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив телеканалу Al Arabiya в інтерв'ю, опублікованому 4 жовтня.

За його словами, для цього Вірменія має встановити графік виведення своїх військ із Нагірного Карабаху і покинути невизнану республіку.

Алієв також вважає, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян має попросити вибачення в азербайджанської сторони "за образи" з його боку.

Президент Азербайджану наголосив, що Нагірний Карабах є частиною його країни, невизнану республіку не визнає жодна держава у світі, і мета Баку - "повернути свої землі".

Унаслідок бомбардувань вірменських військ в Азербайджані було зруйновано, за даними Алієва, понад 500 будинків.

Раніше Алієв розповідав, що після заяви Пашиняна про те, що "Карабах - це Вірменія", він провів кілька зустрічей із вірменським прем'єром, але вони виявилися "абсолютно безглуздими". Керівництво Вірменії наполягає, що окуповані території не можна повернути, зазначив президент Азербайджану.

1991 року Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я і припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички. За час конфлікту в регіоні загинуло понад 30 тис. людей. Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший за останні роки конфлікт. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації", обстрілі позицій азербайджанської армії й оголосило про початок "стрімкого контрнаступу". Вірменська влада, зі свого боку, заявила, що азербайджанські військові ініціювали наступ на Нагірний Карабах. Під час конфлікту сторони використовують танки, важку артилерію й авіацію.

Алієв і Пашинян 29 вересня підкреслили, що країни зараз не готові до перемовин про врегулювання конфлікту. Але 2 жовтня Єреван заявив про готовність до перемовин щодо припинення вогню в Нагірному Карабасі за посередництва країн - співголів Мінської групи ОБСЄ.