Президент Болгарии предостерег преемника от признания аннексии Крыма

Президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег своего преемника Румена Радева от признания аннексии Крыма Россией. Об этом 15 января информирует Польское радио.

Будущий президент неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является территорией России.

"Тезисы о том, что Крым в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю ее также и я. Президент Радев, после вступления в должность, должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", - сказал Плевнелиев.

Президент Болгарии Плевнелиев также отметил, что в отношениях с Россией, страны ЕС должны руководствоваться моралью, а не узким пониманием прагматизма.

"Прагматизм - да, но я не могу согласиться с позицией, что если мы теряем миллиарды, значит нам надо согласиться с наибольшим нарушением закона, которое ведет нас к войне а не к миру", - добавил Плевнелиев.

Новый президент Болгарии Румен Радев, который в ноябре победил в президентских выборах, получив 59,37 процентов голосов, примет присягу в четверг и вступит в должность 22 января.

Его первым шагом будет назначение временного правительства после отставки в ноябре нынешнего кабинета и решение о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться весной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".