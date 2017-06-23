Президент Чехии Земан выступил за проведение референдума о выходе из ЕС

Президент Чехии Милош Земан заявил о поддержке проведения референдума о выходе страны из Европейского союза.

Об этом Земан заявил в ходе конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум", передает "Радио Прага".

Президент Чехии подчеркнул, что несомненно поддержал бы проведение референдума о членстве Чехии в Евросоюзе, при сам проголосовал бы против выхода из ЕС.

Он отметил, что этот вопрос должны решить граждане страны.

Кроме того, Земан опроверг опасения чехов в вопросе вступления в зону евро.

"Чешская Республика готова к вступлению в зону евро уже более десяти лет, наша страна выполняет критерии Маастрихтского договора, но есть ментальный барьер. Только 30% чехов выступает за введение евро", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в Праге и ряде других чешских городов прокатилась очередная волна акций протеста против президента Милоша Земана и председателя движения "ANO" ("ДА"), министра финансов Андрея Бабиша. Участники пикета держали в руках транспаранты с призывами к отставке Земана. Вдобавок люди требовали от политика и второго самого богатого олигарха Чехии Бабиша вести прозрачную предпринимательскую деятельность. В протестах приняли участие известные чешские актеры, писатели, студенческие активисты.