Президент Фінляндії подякував Зеленського за сезонних робітників із України

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, йдеться на сайті Офісу президента.

Під час розмови йшлося про трудових мігрантів з України.

Нііністьо подякував українській стороні за співпрацю в питанні забезпечення участі громадян України в сезонних аграрних роботах у Фінляндії.

Зеленський своєю чергою наголосив на важливості безумовного забезпечення безпеки українців при виїзді на роботу до Фінляндії. "Наша позиція базується на забезпеченні умов безпеки українців через пандемію COVID-19, а також на виведенні з тіні процесу трудової міграції, встановлення чітких і прозорих рамок для легального працевлаштування українців за кордоном. Дуже ціную, що з Фінляндією домовилися про легальні контракти більш ніж на три місяці, оформлення медичного страхування й комфортне проходження карантину ", - сказав Зеленський.

За його словами, сезонне співробітництво стає важливим напрямком двосторонніх відносин України і Фінляндії.

"Україна передала на розгляд фінляндської сторони проєкт міжурядової угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції. Прошу вашого сприяння в прискоренні підготовки цього документа до підписання", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив подяку за допомогу в боротьбі з коронавірусом, здійснену через фінляндський комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що за даними імміграційної служби Фінляндії, українці вийшли на перше місце за кількістю трудових мігрантів у цій країні. За останні два роки працівники з України обійшли естонців, які раніше займали перший рядок у статистиці іноземної робочої сили.

Минулого року з України найняли на роботу більш як 1 800 осіб, а з Естонії - близько 1 200.