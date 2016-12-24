Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз обрушился с критикой и пригрозил "сжечь ООН".

Об этом сообщает The Independent.

Дутерте заявил во время выступления на военной базе в городе Замбоанга: "Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку".

Поводом для очередного проявления недовольства филиппинского президента стали требования правозащитников при ООН расследовать убийства лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

В ответ на обвинения в убийствах Дутерте объявил, что рассматривает возможность выхода страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США.