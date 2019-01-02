Президент Франции призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает Президента России Владимира Путина обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, а также освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные в Керченском проливе 25 ноября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Франции, передают Українські Новини.

"Что касается российско-украинского кризиса, Президент поприветствовал соглашение, достигнутое 27 декабря 2018 года, о возобновлении прекращения огня и призвал к его полному и прочному соблюдению. Он также призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные после военно-морского инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе", - говорится в сообщении о телефонном разговоре Макрона и Путина, состоявшемся в среду утром.

Собеседники также обсудили урегулирование кризиса в Сирии.

Как сообщали Українські Новини, Макрон обсудил с Путиным инцидент в Керченском проливе.

Тем временем, захваченные в Керченском проливе моряки признали себя военнопленными.