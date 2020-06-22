Президент Єгипту заявив про готовність почати військові дії у Лівії

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі заявив, що може почати військові дії у Лівії та закликав збройні сили бути готовими до бойових дій.

Про це інформує The Independent.

"Президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, союзник лівійського воєначальника Халіфа Гафтара, пригрозив розгорнути війська, щоб зупинити наступ сил, всесвітньо визнаного уряду національної згоди (GNA) у Триполі на прибережне місто Сірт, а також ключову авіабазу у південному місті Юфра", - йдеться у повідомленні.

Уряд Лівії, підтримуваний Туреччиною, назвав погрозу аль-Сісі "оголошенням війни" та відмовилася припиняти наступ.

"Ми відкидаємо це, засуджуємо та вважаємо це актом агресії, кричущим втручанням, що означає оголошення війни", - заявили у лівійському уряді.

Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок.

Як повідомлялося, у США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, що діють у цій північноафриканській країні.

Раніше, зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера" воюють у Лівії на боці бунтівного генерала Халіфи Гафтара, який протистоїть міжнародно визнаній владі країни.

Проте РФ офіційно не визнає присутності своїх бойовиків у Лівії.