Президент Грузии объявила чрезвычайное положение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила чрезвычайное положение на территории всей страны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

"На основании представления премьер-министра Грузии в соответствии со статьей 71 Конституции и статьей 2 Закона о чрезвычайном положении я издаю указ, в соответствии с которым ряд прав, закрепленных в Конституции Грузии, будет ограничен", - заявила Зурабишвили.

Чрезвычайное положение будет действовать с 21 марта до 21 апреля.

Стоит отметить, что общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 48 человек.

Первый случай заражения вирусом был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, который въехал в страну из Ирана через Азербайджан. На днях медики заявили о выздоровлении этого пациента. Его уже выписали из больницы.

По состоянию на утро 21 марта, в режиме карантина в Грузии находится около 2 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей - около 300.

С 12 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19.

20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение режима в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано- Франковской областях.

Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области.

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