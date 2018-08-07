Президент Ирана обещает и впредь придерживаться ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Ругани в ответ на решение американского коллеги Дональда Трампа вернуть широкие экономические санкции против Тегерана заявил, что его страна останется верной ядерному соглашению.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Они хотят начать психологическую войну против иранского народа и создать разногласия среди людей", - сказал Ругани в телевизионном интервью. Читайте также: Трамп восстановил все санкции США против Ирана

В то же время министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зарифе заявил, что санкции США "ставят под угрозу простых иранцев". Он добавил, что хотя "запугивание и политическое давление" со стороны США могут привести к "определенным перебоям", но, по его словам, "Америка оказалась в изоляции".

Ранее президент США Дональд Трамп приказал вернуть широкие экономические и финансовые санкции против Ирана с 7 августа.

Как известно, Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), или как его называют "Иранское ядерное соглашение", был подписан в 2015 году между США, Британией, Францией, Китаем, Россией, Германией и Ираном. Он предусматривал отмену санкций против Тегерана в обмен на отказ иранской стороны от программ создания ядерного оружия.

