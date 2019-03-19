Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации. 78-летний политик занимал должность главы государства с 24 апреля 1990 года. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство. Он отметил, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет.

По материалам: Meduza