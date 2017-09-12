Президент Литвы объяснила, почему РФ не пригласили на конференцию по правосудию

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что РФ злоупотребляет нормами права, поэтому представителей этой страны не пригласили в Вильнюс на Всемирную конференции по конституционному правосудию.

Во время открытия конгресса глава упрекнул власти Литвы в том, что представителей РФ не было в списке приглашенных, мол, странам нужен диалог.

"Венецианская комиссия высказала очень критическое мнение по поводу решения КС России по Крыму, но здесь происходит всемирная встреча конституционных судов на высшем уровене, и нам нужен диалог, а не противостояние. Мы должны показывать положительные примеры, такая цель международных мероприятий. Мы считаем, по-моему личному мнению, представителям России должны были позволить прибыть в Литву", - подчеркнул он.

В ответ президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила о военной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

"Мы наблюдаем попытку в Европе перерисовать границы силой, военную агрессию в Восточной Украине и оккупацию Крыма, что происходит одновременно с попыткой компрометировать полномочия Европейского суда по правам человека", - подчеркнула она.

Глава государства добавила, что РФ не пригласили из-за злоупотреблений нормами права.

"Как у политиков и судей у нас есть ответственность защищать принципы, на которых основаны правовые государства, это не поле для компромиссов. А потому мы не можем пожимать руки и поздравлять тех, кто злоупотребляет нормами права, приводя к тысячам человеческих трагедий", - добавила она.

Сегодня, 12 сентября, в Вильнюсе стартовал IV конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию, на который приехали главы конституционных судов со всего мира. В конгрессе принимают участие более 300 гостей из 90 стран мира, более 100 участников - из Литвы. РФ на мероприятие не приглашали.

Конгрессы Всемирной конференции по конституционному правосудию проводятся каждые три года с 2009 года, и каждый раз проходят на разных материках.

Напомним, ранее Грибаускайте заявила, что внешняя политика РФ и ее президента Владимира Путина непредсказуема.

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила перечень требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и делаешь, или ты враг. Я не могла принять такие отношения", - рассказала она.