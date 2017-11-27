Президент Литвы подписала закон Магнитского

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон Магнитского, предусматривающий с 2018 года запрет на въезд в страну иностранцам, связанным с отмыванием денег, нарушением прав человека и коррупцией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается на сайте литовского правительства cегодня, Грибаускайте руководствовалась верховенством закона и уважения к правам человека.

По словам президента, принимая этот закон, Литва вместе с международным сообществом говорит "нет" нарушениям прав человека, "грязным деньгам" и нарушению законов.

"Верховенство закона и уважение прав человека - неотъемлемая часть правового государства. Те, кто попирают общепринятые права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны", - отмечаетяс в сообщении.

Принятый 16 ноября сеймом Литвы закон предусматривает, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

В законе установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в отношении него решении, если это может навредить интересам общественной и государственной безопасности и обороны.

"Сейм принял также резолюцию с фамилиями 44 лиц, которые могут быть включены в "список Магнитского". Речь идет в основном о гражданах РФ, в том числе главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, замглаве Следственного комитета при МВД генерал-майоре Олеге Логунове, нескольких судьях, участвовавших в процессе по делу юриста Сергея Магнитского", - говорится в сообщении.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим подобный закон. Ранее закон Магнитского был принят в США, Эстонии и Канаде.

17 ноября сообщалось, что Литва приняла закон Магнитского.

3 ноября Канада ввела санкции против 30 граждан России согласно канадской версии закона имени Сергея Магнитского. Список лиц опубликован пресс- службой Министерства иностранных дел Канады.