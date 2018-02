Президент Мальдив объявил в стране чрезвычайное положение

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней, передает AFP.

Решение было принято на фоне ареста экс-президента страны Мохаммеда Нашида.

#UPDATE Maldives President Yameen declared a 15-day state of emergency, before heavily armed troops stormed the country's top court and a former president was arrested https://t.co/19LpONeyVm- AFP news agency (@AFP) 5 лютого 2018 р.

Как сообщает Reuters, Амин объявил о введении чрезвычайного положения после решения Верховного суда об освобождении из тюрьмы девяти оппозиционных политиков, а также распространения информации возможности импичмента и отставки правительства.

Президент Мальдив демонстративно отказался выполнять судебное решение.

Во время ЧП судьям Верховного суда не гарантируется неприкосновенность, поэтому они могут быть взяты под арест.

При этом правительство заверило граждан и иностранцев, что режим не повлияет на работу госучреждений и бизнеса, а также гарантировало их безопасность.

Как сообщалось, на прошлой неделе Верховный суд Мальдив отменил приговоры девяти лидеров оппозиции, включая экс-президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционных депутатов.

В воскресенье, 4 февраля, военные окружили парламент Мальдив после того, как оппозиционное большинство потребовало отставки министра юстиции и генерального прокурора страны.

Оппозиция обвиняет их, а также президента Абдуллу Ямина в отказе выполнять решение Верховного суда об освобождении и снятии обвинений в терроризме с осужденных оппозиционных политиков и политэмигрантов.