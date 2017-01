Президент Мексики отменил встречу с Трампом с помощью Twitter

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил об отмене официального визита в Вашингтон, который был запланирован 31 января.

"Утром мы уведомили Белый дом, что не будем принимать участие во встрече во вторник с президентом США", - написал мексиканский президент на своей странице в Twitter в четверг, 27 января.

Esta ma~nana hemos informado a la Casa Blanca que no asistir'e a la reuni'on de trabajo programada para el pr'oximo martes con el @POTUS. - Enrique Pe~na Nieto (@EPN) 26 січня 2017 р.

Это решение связано с несогласием с заявлениями президента США Дональда Трампа, что Мехико должен компенсировать Вашингтону расходы на строительство стены на южной границе США для защиты от мексиканских нелегалов.

"Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 січня 2017 р.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о защите государственной границы, который предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.

Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.