Президент Молдавии Додон инициировал референдум о расширении своих полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон инициировал консультативный референдум о расширении полномочий главы государства из-за конфликта с проевропейским большинством в парламенте, сообщает Рoint.

Согласно сообщению, соответствующий указ Додон подписал на пресс- конференции, посвященной ста дням президентского срока.

"Все важные проблемы будут решаться народом через референдум, нам нужны перемены", - отметил он во время подписания документа.

В частности, Додон уточнил, что инициирует консультативный референдум по 4 главным вопросам: согласны ли люди с законом, который взвалил на плечи населения выплату украденного миллиарда; согласны ли наделить президента правом роспуска парламента; снизить число депутатов; ввести в школах предмет "История Молдовы".

"Предварительная дата референдума - 24 сентября", - подчеркнул он

Как сообщалось, ранее Додон попросил главу Российской Федерации Владимира Путина продлить сроки миграционной амнистии для работающих в России молдавских граждан и подумать о возможности ввести для них двойное гражданство. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.