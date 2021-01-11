Президент Молдови Санду завтра відвідає Україну

Президент Молдови Майя Санду завтра, 12 січня, відвідає Україну з офіційним візитом. У зв'язку з цим у Києві можуть частково перекрити дороги.

Про це йдеться в повідомленні Управління державної охорони у Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з візитом Санду в Києві можливі незначні обмеження на дорогах у центральній частині міста. Також повідомляється, що Управління державної охорони України забезпечуватиме безпеку і супроводжуватиме делегацію нового президента Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час візиту до України Санду планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.

Вона також назвала питання, які хоче обговорити з Зеленським.

"У нас є багато конкретних запитань, на які ми повинні знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху в Європейський союз, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і щодо гідроелектростанції", - зазначила Санду.