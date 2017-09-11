Президент Молдовы Додон призвал Украину пересмотреть новую редакцию закона об образовании

Президент Молдовы Игорь Додон призывает Украину пересмотреть принятую 5 сентября Верховной Радой новую редакцию закона "Об образовании" в части языковых норм. Об этом Додон написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине. Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций, и призывают их к незамедлительной реакции. Понимаю их обеспокоенность и, будучи Президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", - написал он.

Додон напомнил, что права украинской общины в Молдове соблюдаются, и здесь существует целый ряд школ с преподаванием на украинском языке.

"Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства. Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него", - отметил глава государства.

Он также выразил обеспокоенность, что закон "Об образовании" в той редакции, в которой он был принят украинским парламентом, может подвергнуть денационализации крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины.

"Рассчитываю на мудрое решение моих украинских коллег ради добрых межэтнических отношений в Украине, а также во имя добрых отношений с государствами, чьи диаспоры живут на территории Украины", - добавил Додон.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в связи с принятием Верховной Радой новой редакции закона "Об образовании".

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе.