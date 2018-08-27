Президент Молдовы назвал "позором для демократии" массовый протест в Кишиневе

26 августа в центре Кишинева тысячи людей провели митинг против правительства

Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на массовые антиправительственные протесты, которые прошли 26 августа в Кишиневе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Додон заявил, что такие протесты опасны для страны. "То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания - это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", - написал лидер Молдовы.

По словам президента, "очень опасно, что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент".

В воскресенье, 26 августа, в центре Кишинева тысячи людей вышли на протест против политики правительства, возглавляемого Демократической партией.

Демонстрацию организовали проевропейские оппозиционные партии Действие и солидарность, Платформа достоинство и правда и Либерально-демократическая партия.

Среди прочего, участники требовали арестовать лидера правящей партии, миллиардера Владимира Плахотнюка. Предприниматель и политик Владимир Плахотнюк - один из богатейших и наиболее влиятельных людей Молдовы. Молдавские и зарубежные СМИ неоднократно писали о том, что он якобы контролирует многие политические силы страны и манипулирует ими. Кроме того, Плахотнюка подозревали в связях с криминальным миром С 2007 года, как писал журнал Forbes, он был под наблюдением Интерпола из-за возможных связей с одной из крупнейших преступных группировок России - Солнцевской. Плахотнюк отвергал все эти обвинения.

Утром в понедельник, 27 августа, полиция разогнала участников антиправительственного протеста, оставшихся ночевать возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева.