Президент Молдовы проигнорировал рекомендации не ездить в Россию

Президент Молдовы Игорь Додон не прислушался к рекомендациям правительства и парламента временно отказаться от визитов в Россию и планирует осуществить рабочую поездку в Москву.

Об этом собщает Укринформ.

Додон отметил, что не исключает отдельных случаев превышения полномочий на границе с Россией. По его словам, такое случается и на молдавской границе. Он заявил, что это не оправдывает блокировку развития стратегических отношений с РФ.

Додон сообщил, что свою поездку в Россию наметил на 17-18 марта, но ничего не сказал о ее целях.

Ранее правительство и парламент Молдовы порекомендовали высокопоставленным чиновникам временно избегать поездок в РФ из-за того, что представители российских спецслужб устраивают унизительные процедуры допросов и обысков молдавских представителей при пересечении ими границы с Россией. Послу РФ в Молдове была вручена соответствующая нота протеста.

Как сообщал "Апостроф", ранее Додон заявил про необходимость возвращения Приднестровья в состав Молдовы на особых правах.