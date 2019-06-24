Президент ПАРЄ підтвердила, що на літній сесії права делегації РФ можуть відновити

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паскьє підтвердила, що на літній сесії права делегації Російської Федерації в Асамблеї можуть бути відновлені.

Про це Морі-Паскьє сказала під час відкриття літньої сесії Асамблеї, яка проходить 24-28 червня у Страсбурзі (Франція).

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Вона заявила, що Комітет із правил процедури, імунітетів та інституційних питань підготував пропозиції щодо рівної участі всіх країн-членів у статутних органах організації. Зокрема, Комітетом було підготовлено проект резолюції. Сьогодні в другій половині дня пройдуть дебати з приводу цього проекту. Проект резолюції передбачає зняття санкцій з Росії.

"Комітет пропонує дозволити як виняток і на спеціальній основі парламентам, які в даний час не представлені в Асамблеї - це парламент Боснії і Герцеговини та парламент Росії, представити повноваження своїх делегацій під час червневої сесії", - заявила Морі-Паскьє.

"Важливо підкреслити, що Комітет не ставить під сумнів належним чином передбачену нашими правилами і процедурами можливість оспорювання повноважень делегацій", - сказала вона.

Також, за її словами, Комітет пропонує уточнити перелік прав на участь та представництва членів у діяльності ПАРЄ та її органів, які можуть бути припинені або відкликані Асамблеєю при голосуванні щодо оспорювання цих повноважень.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї у зв'язку з анексією Криму. Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.

17 травня 2019 року міністри закордонних справ більш як 30 держав (із 47 країн - членів Ради Європи) виступили за рівну участь всіх країн-членів у статутних органах організації, що може привести до зняття санкцій з Росії.

3 червня Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що передбачає ускладнення процедури введення санкцій проти національних делегацій в Асамблеї. Цей проект резолюції остаточно 24 червня має затвердити безпосередньо ПАРЄ.

На думку голови делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимира Ар'єва, літня сесія, яка починається у Страсбурзі, може стати вирішальною в питанні повернення російської делегації.