Президент ПАСЕ: Отсутствие РФ в организации никому не на пользу

Неоднократно выступавший с пророссийскими заявлениями "новый старый" глава ассамблеи вновь заявил о желании вернуть российских представителей в ПАСЕ

Переизбранный сегодня, 23 января, на посту президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2017 год Педро Аграмунт подтвердил, что намерен добиваться возвращения делегации государства-агрессора РФ в сессионный зал. Об этом испанский депутат рассказал в речи после переизбрания, которую транслировал сайт ПАСЕ.

"Я неоднократно проводил консультации с руководителями парламента России и с депутатами... И всегда утверждал, что в работе организации должны принимать участие представители всех стран, так как мы - ассамблея 47-ми, а не 46-ти государств", - сказал он.

По словам Аграмута, "никому не идет на пользу" то, что в работе организации не принимает участие российская делегация. Также президент ПАСЕ увидел "настроенность представителей РФ на диалог".

"Они хотят найти выход из тупика", - отметил он, добавив, что собирается предложить депутатам обсудить вопросы паламентской дипломатии.

10 октября 2016 года, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что Ассамблея должна сделать "все необходимое" для возвращения в пленарный зал представителей РФ. 11 октября вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Аграмунта.