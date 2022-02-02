Президент Польщі Дуда скликає термінову нараду - говоритимуть і про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда скликає у середу, 2 лютого, термінову нараду з прем’єром та профільними міністрами на тему допомоги Україні та союзницької співпраці в рамках НАТО.

Про це інформує у Твіттері Бюро національної безпеки (BBN) Польщі, передає Укрінформ.

"Сьогодні о 18-й годині (за київським часом) в BBN відбудеться зустріч президента Анджея Дуди з прем’єром Матеушем Моравецький і міністрами національної оборони, закордонних та внутрішніх справ, присвячена підтримці України та союзницькій співпраці, зокрема військовій співпраці зі США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, глава польського уряду Моравецький у вівторок відвідав з візитом Україну. У Києві він провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Польський прем’єр запевнив, що Варшава підтримує Київ у світлі загрози чергової агресії з боку Росії та підкреслив, що Польща надасть Києву військову і гуманітарну допомогу.



У середу стало відомо, що глава Білого дому Джо Байден ухвалив рішення розгорнути кілька тисяч американських військових у Європі як реагування на посилення військової присутності РФ у регіоні. Йдеться про направлення 3 тис. солдатів США до Польщі, Румунії та Німеччини для підтримки союзників на сході Європи у світлі агресивних дій РФ.