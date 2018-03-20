Президент Польши отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах России, которые состоялись 18 марта. По мнению Дуды, сейчас не лучшее время для поздравлений.

"Президент не поздравит президента Путина с победой в голосовании в России", - заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Президент думает, что это не хорошее время для поздравлений. Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов", - цитирует Щерского "РБК-Украина".

Вместе с тем, Щерский допустил, что Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность. "Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок", - добавил он.

Ранее Польша назвала выборы президента России в оккупированном Крыму незаконными.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах.

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