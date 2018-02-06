Президент Польши подписал закон о "бандеризме" и направил его в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что подписывает закон "Об Институте национальной памяти", который вызвал дипломатический кризис между Польшей и Израилем, а также Польшей и Украиной. Во время выступления 6 февраля Дуда также заявил, что направляет документ в Конституционный суд.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, в своем заявлении Дуда отметил те изменения в законе, которые разозлили Израиль, и совсем не говорил о тех изменениях, в которых говорится о спорных вопросах с Украиной.

"Поскольку необходимо защитить доброе имя Польши и поляков, я решил подписать поправку к закону об Институте национальной памяти. Одновременно я передам его в Конституционный суд, чтобы проверить его конституционность", - сказал Дуда.

В ночь на 1 февраля в польском Сенате (а перед этим и в Сейме) состоялось голосование за изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающий уголовное преследование тех, кто приписывает полякам преступления нацистов, в частности использует словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов", совершенные в отношении граждан Польши в 1925-1950 годах. Для вступления в силу закон должен подписать президент.

В Госдепартаменте США заявили, что польский закон об Институте национальной памяти "может подорвать свободу слова и академический дискурс". Также в департаменте отметили, что нужно "быть осторожными, чтобы не препятствовать обсуждению и комментированию Холокоста". Эта часть законодательных изменений в Польше также возмутила Израиль, где закон назвали "необоснованным".

Президент Украины Петр Порошенко утром 1 февраля заявил, что закон "не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной", и что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

6 февраля Верховная Рада Украины осудила принятый в Польше закон. Украинские депутаты призвали президента Польши "воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинский-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность".