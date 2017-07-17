Президент Польши подписал закон о сносе около 250 советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы республики.

"Президент Польши подписал... закон от 22 июня 2017 года о внесении изменении в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений жилищно-коммунального хозяйства", - отмечается в сообщении.

Отметим, что соответствующий закон вступает в силу через три месяца с момента подписания президентом.

Напомним, 22 июня Сейм Польши подавляющим большинством голосов утвердил поправки к национальному закону о декоммунизации.

Нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. Так, в течение 12 месяцев на территории страны могут быть снесены 469 подобных объектов, из которых около 250 посвящены Красной армии.

Отметим, что в России очень резко отреагировали на решение Сейма Польши. В частности, Москва считает его позорным глумлением над памятью погибших.