Президент Польши в Давосе призвал Россию оставить Украину

Президент Польши Анджей Дуда призвал Российскую Федерацию оставить Украину в покое.

Об этом он сказал во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает УНИАН.

В частности, у участников дискуссии спросили об их ожиданиях в развитии отношений с Россией в 2018 году. "Какое мое сообщение? Оставьте Украину. Это - мое сообщение", - отметил Дуда.

Три месиджі Президента Дуди: До Росії: Залиште Україну!

До ЄС: Союз має бути відкритим до розширення.

До Президента Трампа: Доброї вдачі!

Просто, але дуже симптично :) - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 січня 2018 р.

Дуда принял участие в сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". В рамках этой сессии выступили также президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы должны сохранять двери Европейского Союза открытыми для новых стран. Мы должны сохранять политику открытых дверей. Это один из наиболее важных элементов хорошего будущего для Европейского Союза, по моему мнению, особенно при выходе Британии из ЕС", - сказал Дуда.

Грибаускайте заявила, что после президентских выборов в России, которые запланированы на 18 марта, "мы можем ожидать, что она будет предсказуемо агрессивной и предсказуемо дестабилизирующей".

По ее словам, это то, с чем придется иметь дело в этом году со стороны РФ. В этой связи она сказала, что необходимо быть готовыми реагировать на действия России.