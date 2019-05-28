Президент Сербии привел армию в боеготовность после задержания сербов в Косово

В северных районах Косово, где проживают сербы, во вторник были проведены аресты. Власти Косово объяснили свои действия борьбой с преступностью. Белград считает, что Приштина пытается запугать и изгнать сербов из Косово.

Во вторник в северных районах Косово, где проживают сербы, провели аресты

Президент Сербии Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере республики. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

Как сообщается, косовская полиция в районе северного Косово, где проживают сербы, начала рейд ранним утром во вторник. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай на своей странице в Twitter подтвердил, что полиция Косово во вторник проводит спецоперацию. Он уточнил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

"Я подтверждаю, что эта операция направлена против организованной преступности, она также нацелена на сотрудников полиции и таможни", - сказал Харадинай.

Представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия полиции Косово направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово, и представляют "не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру".

"Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений в том, как Сербия отреагирует уже в течение дня", - приводит слова Джурича AP.

Гостелеканал Сербии уточняет, что Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово.

Ранее Вучич признал потерю контроля над Косово. Он предложил сербским депутатам выбрать между двумя сценариями развития ситуации в регионе - замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной. Вучич подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

30 апреля президент Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость Косово."Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Республики Сербской, никогда не будут реализованы", - подчеркнул он.

В декабре в Косово был принят закон о формировании собственной армии. Ее численность составит около 5 тысяч человек.

Отметим, дипломатический конфликт между Сербией и Косово является одним из наиболее опасных в Европе. Белград потерял контроль над своей бывшей провинцией после бомбардировок НАТО, которые положили конец войне между сербами и партизанскими силами Косово, длившейся в 1998-1999 годах. Война унесла 13 тысяч жизней.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, которая была признана США и 109 другими странами, но не Сербией и ее союзниками - Россией и Китаем. Эти страны также отказались принять Косово в ООН.

По материалам: Associated Press, rbc.ru