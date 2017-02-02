Президент Словакии за немедленное прекращение огня на Донбассе

Президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко изложил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня.

Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

П.Порошенко поблагодарил словацкого коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. "Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможность восстановить электроснабжение. Мир должен быть активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - сказал президент.

Он отметил важность соблюдения режима санкций ЕС против РФ до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.

П.Порошенко и А.Киска обменялись мнениями по вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества, а также обсудили вопросы участия Словакии в реформировании украинской экономики, сотрудничество в энергетической сфере. Отдельное внимание было уделено поддержке словацкой стороной введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.