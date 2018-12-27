Президент США посетил Ирак с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей посетил Ирак с необъявленным визитом. Как сообщила в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс, они вылетели в Ирак поздно вечером на Рождество, 25 декабря.

«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества»,— написала госпожа Сандерс.

Как сообщает AFP, самолет с президентом прибыл в Ирак в 19:16 по местному времени. В ходе своего первого визита в страну господин Трамп пообщался с военнослужащими и встретился с военачальниками.

По данным AP, Дональд Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака. Он уточнил, что хотел бы использовать Ирак в качестве «базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков» запрещенного в России «Исламского государства».

Напомним, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам господина Трампа, их задача выполнена — террористическая группировка «Исламское государство» повержена. После этого заявления министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгурк объявили об отставке, не согласившись с решением о выводе войск.