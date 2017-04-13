Президент США призвал как можно скорее положить конец войне в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее положить конец войне в Сирии.

"Пришло время положить конец этой жестокой гражданской войне, победить террористов и дать возможность беженцам вернуться домой", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после встречи с ним.

Он поблагодарил союзников в НАТО за поддержку позиции США по Сирии и призвал их работать вместе, чтобы "преодолеть катастрофу" в этой стране.

"Ужасное убийство невинных гражданских людей химическим оружием, включая варварские убийства малых и беспомощных детей и младенцев, должна решительно отбросить каждая страна, которая ценит человеческую жизнь", - заявил он о событиях в Сирии.

Как сказал президент США, переговоры государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москве прошли "лучше, чем ожидали".

Трамп заявил, что сейчас США вовсе не согласны с Россией, что американо- российские отношения находятся "на самом низком уровне за все времена".

По его словам, "было бы замечательно", чтобы отношения США и НАТО с Россией улучшились. Но, добавил президент, он не будет забегать вперед о том, какие в итоге будут эти отношения.

Трамп также заявил, что уже не считает союз НАТО устаревшим - такое мнение он выразил в свое время раньше. Но, повторил Трамп свою известную позицию, члены НАТО должны платить "справедливую долю" военных расходов. По его словам, НАТО является "твердыней международного мира и безопасности", но европейские члены союза "должны платить должное".

Как раз накануне этой пресс-конференции президента США Россия ветировала в ООН резолюцию Совета безопасности, которая должна призвать к независимому расследованию воздушного удара с применением химического оружия против гражданского населения в городе Хан-Шейхуне в Сирии в начале прошлой недели, в результате которого погибли почти 90 человек и сотни пострадавших, и содержала требование к властям Сирии сотрудничать в этом расследовании.

Перед этим в Москве завершил переговоры государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем их принял президент России Владимир Путин. Значительная часть переговоров была посвящена Сирии, а именно попытке США убедить Россию отказаться от поддержки режима Асада. Однако, как дали знать Тиллерсон и Лавров на итоговой пресс-конференции, стороны сохранили свои разногласия.