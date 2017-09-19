Президент США призвал мир отбросить угрозы суверенитету, включая Украину

Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября призвал мир "отбросить угрозы суверенитету" и вспомнил при этом Украину, сообщает Радiо Свобода.

"Мы должны отбросить угрозы суверенитету - от Украины до Южно-Китайского моря", - сказал Трамп, имея в виду агрессию России против Украины и территориальные претензии Китая, которые в некоторых случаях угрожают суверенитету стран региона Южно-Китайского моря.

Президент США говорил и о других актуальных темах, в частности, о проблеме Северной Кореи. По его словам, "Северной Корее пора понять, что отказ от ядерного оружия является единственным приемлемым будущим". Трамп также призвал членов Генассамблеи ООН сделать больше для противостояния Северной Корее из-за ее программы создания ядерного оружия и баллистических ракет, из-за чего уже введены санкции против Пхеньяна.

Дональд Трамп также вспомнил Иран, который он назвал "экономически опустошенной страной-изгоем", главный экспортный продукт которой - насилие. Ядерная сделка с Ираном шести мировых держав, среди которых и США стала отягощением для Соединенных Штатов, сказал Трамп, который давно резко критикует эту сделку.

Накануне выступления президента США, в Белом доме сообщали, что важное место среди тем этого выступления займет тема поддержки суверенитета стран.

В четверг, 21 сентября, запланирована встреча Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко, который тоже принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи и других мероприятиях ООН в Нью-Йорке.