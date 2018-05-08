Президент Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник о выходе США из Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он сказал во время выступления перед журналистами во вторник, передает УНН.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки. Через несколько минут я подпишу президентский меморандум, который начнет восстановление ядерных санкций против иранского режима. Мы будем устанавливать высокий уровень экономических санкций. Любая нация, которая помогает Ирану в поисках ядерного оружия, может также попасть под жесткие санкции Соединенных Штатов", - сказал американский президент.

Как сообщал УНН, Трамп должен был решить до 12 мая, приостанавливают ли и в дальнейшем США действие санкций против Ирана по условиям ядерной сделки. Это решение, фактически, определит дальнейшее участие США в соглашении. От выхода из соглашения Трампа настойчиво отговаривают страны Запада, в частности Германия, Франция и Великобритания.