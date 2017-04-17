Президент Турции призвал всех уважать результаты референдума о конституционных изменениях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех, в том числе и союзников Анкары, уважать положительный для него исход референдума о расширении полномочий главы государства, назвав этот результат "историческим решением".

Как заявил он, выступая перед сторонниками в Стамбуле, "вся страна торжествует" после очевидного, хотя еще не окончательного и неофициального результата референдума.

По его словам, критики, стремятся поставить под сомнение результат референдума, "пусть и не пытаются - все зря". Сторонники изменений получили 25 миллионов голосов, а это на 1 миллион 300 тысяч больше, чем голосов противников, сказал он.

Эрдоган заявил, что теперь Турция будет "двигаться вперед еще быстрее и настойчивее".

В Турции главные руководители страны, которые агитировали голосовать за конституционные изменения, произошедшие в воскресенье, заявили о своей победе еще не при официальных, но почти полных результатах подсчета голосов.

Премьер-министр Бинали Йылдырым, выступая на митинге сторонников власти, назвал положительным результат референдума и "лучшим ответом" зачинщикам прошлогодней попытки переворота, курдским боевикам-сепаратистам, а также всем иностранным силам, враждебным Турции. По его словам, этот результат открывает "новую страницу в демократической истории" страны.

Перед этим администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что глава государства позвонил премьер-министру и еще нескольким видным чиновникам и поздравил их с победой.

Между тем оппозиция заявляет, что о результате референдума нельзя говорить, пока не завершится рассмотрение планируемых обжалований.

Ведущая оппозиционная Республиканская народная партия заявила, что обжалует данные с 37 процентов участков для голосования. Как заявил заместитель председателя партии Эрдал Аксюнгер, число таких оспариваемых результатов может возрасти до 60 процентов участков. По его словам, партия обнаружила около 2,5 процентов сомнительных голосов.

Так же до двух третей голосов планирует обжаловать другая оппозиционная сила, прокурдская Народно-демократическая партия. В партийном твиттере говорится, что, по данным этой партии, "манипуляции составили от 3 до 4 процентов".

Причиной стало изменение последней волны правил подсчета голосов, по которой бюллетени без штампа участковой избирательной комиссии надо все равно считать действующими, если не было прямых доказательств их внесения на участок извне.

Сейчас посчитаны голоса участников референдума с 99 процентов участков, и из них 51,3 процента участников поддержали изменения, 48,7 процента высказались против. Таким образом, фактически результат референдума уже очевиден: для внесения изменений требуется простое большинство голосов участников.

Явка на референдум, по данным на это время, составила более 84 процента, сообщили избирательные чиновники.

На референдуме голосовали по утверждению изменений в Конституцию, имеющих целью значительно расширить возможности и превратить государство в президентскую по форме правления с нынешней парламентской, что стало бы глубокой конституционной изменением самого создания современной Турецкой Республики в 1923 году.

В случае практически определенного утверждения этих результатов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган также получит право с 2019 году еще дважды баллотироваться на президентский пост на следующие десять лет, до 2029-го.

Изменения предусматривают, что президент из ныне преимущественного символического главы государства превращается в мощного деятеля, имеет также сам создавать и возглавлять правительство (должность премьер-министра предложено отменить). К президенту также должны перейти некоторые нынешние полномочия правительства.

Всего 18 пунктов конституционных изменений были вынесены на голосование единым пакетом, что предполагало выбор ответа "Да" или "Нет" на вопрос об одобрении этих изменений.

Изменения должны вступить в силу с момента избрания новых парламента и президента в ноябре 2019 года, если действующий парламент не примет провести внеочередные выборы раньше.

Большинство оппозиционных партий были против.

Международные правозащитники называли предлагаемые изменения огромной угрозой для прав человека, принципа верховенства права и демократического будущего Турции целом, поскольку, по их словам, эти изменения предусматривают сосредоточение в руках Эрдогана "неограниченной и бесконтрольной власти".