Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Я обговорив з президентом Росії міграційну кризу в Білорусі. ЄС уважно стежить за нарощуванням військових сил уздовж російського кордону з Україною. Деескалація та стабільність важливі" - написав Мішель у Twitter за результатами розмови.

*У Кремлі повідомили, що Путін під час розмови назвав контрпродуктивними наміри ЄС щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі у контексті врегулювання міграційної кризи.

У ході обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту наголошено на безальтернативності мінського Комплексу заходів як основи врегулювання. Президент Росії висловив стурбованість у зв'язку з провокаціями української сторони, що продовжуються, спрямованими на загострення обстановки на лінії зіткнення. Зазначено також необхідність припинення здійснюваної Києвом політики дискримінації російськомовного населення, яка порушує міжнародні зобов'язання України.

Також Путін поскаржився Мішелю на нібито дискримінацію Києвом російськомовного населення України.

Також під час розмови обговорювалась ситуація в Нагірному Карабаху, Афганістані і Лівії.