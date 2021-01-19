Президент Євроради запросив лідерів ЄС на віртуальний саміт 21 січня

Президент Європейської ради Шарль Мішель надіслав главам держав та урядів країн ЄС запрошення на відеоконференцію 21 січня, головна тема якої - боротьба з пандемією COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, текст документа оприлюднено на сайті Європейської ради.

"Хочу запросити вас до участі у наступній відеоконференції з боротьби проти COVID-19 у четвер 21 січня о 18:00. Рівень інфікування у Європі та поява нових, заразніших штамів вірусу вимагає максимальної обережності.

Перспектива вакцинації дає надію, але ми маємо зберігати пильність, продовжувати наш підхід до тестування та відстеження контактів, дозволяючи при цьому транскордонний рух в Євросоюзі", - йдеться у листі-запрошенні.

За словами Мішеля, головною метою цієї зустрічі є узагальнення та обмін найкращим досвідом у протидії коронавірусу. При цьому найактуальнішим питанням залишається вакцинація.

"Прискорення вакцинації в ЄС є нашим абсолютним пріоритетом. Я запрошу Єврокомісію викласти дані про стан вакцинації, а також про подальше збільшення виробництва та рівний доступ до вакцин. Країни-члени зможуть поділитися досвідом в імплементації кампаній щеплення", - зазначив президент ЄР.

Ще однією темою для дебатів, за його словами, стане питання стосовно сертифікатів вакцинації, відпрацювання спільних підходів та погодження обставин, в яких такі сертифікати можуть застосовуватися.

Учасники зустрічі також обговорять співпрацю з третіми країнами у забезпеченні вакцинами, які мають вважатися глобальним суспільним надбанням.

"Ми розглянемо питання, як ми можемо допомогти партнерам у нашому сусідстві та за його межами", - додав Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час засідання Ради міністрів ЄС із європейських справ, яке було присвячено підготовці віртуального саміту, урядовці визначили пріоритети у протидії поширенню коронавірусу. Серед них - посилення ролі євроінституцій у координації та контролі за постачанням вакцин та за їх належним використанням, сприяння взаємодії між країнами- членами в організації кампаній вакцинації та тестування, а також збереження за ЄС ролі лідера у забезпеченні вакцинами країн з низькими та середніми доходами з використанням інструменту COVAX та за рахунок передання надлишкових доз вакцини на двосторонній основі.