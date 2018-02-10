Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с официальной делегацией из КНДР, в состав которой входит сестра лидера КНДР Ким Е Чжон.

Встреча проходила в президентской резиденции, сообщает DW.

Возглавил делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Йон Нам - формальный глава государства.

Детали встречи пока неизвестны.

После встречи стороны отправились на обед, который устроили президент Южной Кореи в их честь. Читайте также: Пхеньян на параде показал новые баллистические ракеты

Ожидалось, что делегация должна была передать послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в пятницу, 9 февраля.

Участники делегации накануне приняли участие в открытии 23-х зимних Олимпийских игр.