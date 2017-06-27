Президента Бразилии официально обвинили в коррупции

Против президента Бразилии Мишела Темера было выдвинуто официальное обвинение в коррупции. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что генеральный прокурор страны Родриго Жанот обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту.

Жанот рассказал, что Темер обвиняется в "пассивной коррупции": с марта по апрель, воспользовавшись занимаемой должностью, Темер получил через экс- советника взятку в размере 152 тысяч долларов от Жоэсли Мендонсы Батисты, главы инвестиционной компании J&F Investimentos S. A.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Бразилии 22 мая прошли массовые акции протеста. Граждане требовали, чтобы президент Мишел Темер ушел в отставку. Также люди выступали за досрочные выборы.

Президента Бразилии Мишел Темер был оправдан Высшим избирательным судом страны в деле о незаконном финансировании президентской кампании 2014 года. Решение прекратить судебное разбирательство против главы государства поддержало четыре судьи, однако еще трое выступили против.