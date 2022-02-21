Президенти Єврокомісії та Євроради зробили спільну заяву через визнання Путіним "Л/ДНР"

Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн виступили із спільною заявою, в якій засудили рішення президента РФ визнати незалежність двох самопроголошених утворень на територіях ОРДЛО.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

Як зазначається, Президент фон дер Ляєн та Президент Мішель найрішучіше засуджують рішення президента Росії продовжити процес визнання непідконтрольних уряду регіонів Донецької та Луганської областей України в якості незалежних утворень. "Цей крок є грубим порушенням міжнародного законодавства, а також Мінських угод. Європейський Союз реагуватиме санкціями проти тих, хто залучений до цього незаконного акту", - наголосили європейські керівники.

У цьому документі Президент Європейської ради та Президент Європейської Комісії висловили непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, президент Росії підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.