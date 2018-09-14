Президентом Грузии впервые может стать женщина.

Что известно о кандидатке, которую поддержала правящая партия

Саломе Зуабишвили вместе с лидерами грузинской оппозиции Кобой Давиташвили и Джонди Батагурией, октябрь 2007 года

Правящая партия Грузии Грузинская мечта - Демократическая Грузия в начале сентября поддержала формально независимую кандидатуру Саломе Зурабишвили на пост президента.

Эксперты считают, что благодаря этому ее шансы на победу довольно высоки и Зурабишвили может стать первой женщиной, которая займет президентский пост в Грузии. НВ рассказывает, что о ней известно.

Родилась во Франции и 30 лет проработала во французском МИДе

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Ее отец Леван Зурабишвили был главой грузинской диаспоры Франции, а дед по материнской линии Нико Николадзе (1843 - 1928) - известным грузинским писателем, либеральным журналистом, политиком и общественным деятелем, выступавшим за полную независимость Грузии от России. Во время вторжения Советской России в Грузию Николадзе находился за границей и так и не решился вернуться. Дед Саломе по отцовской линии Иванэ Зурабишвили входил в меньшевистское правительство независимой Грузии.

Саломе Зурабишвили училась в Парижском институте политических наук и начала учиться на магистерской программе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, но в 1974 году отказалась от учебы ради работы во французском МИДе. В этом ведомстве она занимала ряд должностей, работала в Италии, США, Чаде. Кроме грузинского и французского, она говорит на английском, немецком и итальянском языках.

Саломе Зурабишвили встречается с председателем ОБСЕ Соломоном Паси в качестве главы МИД Грузии, сентябрь 2004 года / Фото: EPA

Саломе Зурабишвили состояла в браке с грузинским журналистом Джанри Кашией (1940 - 2012), в этом браке у них родилось двое детей.

В 2003 году Зурабишвили стала послом Франции в Грузии, а 18 марта 2004 года Михеил Саакашвили, который был тогда президентом, назначил ее главой МИД Грузии, она стала первой женщиной, занявшей этот пост. На тот момент у Зурабишвили было как французское, так и грузинское гражданство.

Первые конфликты с грузинскими политиками

Зурабишвили возглавляла МИД Грузии недолго - вечером 19 октября 2005 года премьер-министр Зураб Ногаидели ее уволил. Причиной увольнения стал конфликт Зурабишвили с парламентом. Незадолго до того, как объявили о ее отставке, она уволилась из французского МИДа, который до этого продолжал выплачивать ей зарплату, и объявила, что намерена пойти в политику в Грузии.

Зурабишвили и глава украинского МИДа во время встречи в апреле 2005 года / Фото: EPA

В ноябре 2005 года она основала Общественное движение Саломе Зурабишвили, а в январе 2006 года объявила о создании новой политической партии Путь Грузии.

В октябре 2007 года Путь Грузии присоединился Объединенной оппозиции, которая планировала назначить Зурабишвили премьер-министром, если на президентских выборах в 2008 году победит ее кандидат Леван Гачечиладзе. Однако в январе 2008 года на второй президентский срок был переизбран Саакашвили. 12 ноября 2010 года Зурабишвили объявила о своем уходе из руководства Пути Грузии и из грузинской политики.

Перерыв и возвращение в грузинскую политику

После этого Зурабишвили некоторое время была членом экспертной группы ООН по мониторингу ситуации в Иране.

В 2013 году Зурабишвили попыталась участвовать в президентских выборах, но ей в этом отказали из-за двойного гражданства

Однако перерыв был недолгим - в 2013 году она попыталась участвовать в президентских выборах, но ей в этом отказали из-за двойного гражданства (сейчас Зурабишвили уже отказалась от французского гражданства).

В 2016 году она прошла в парламент при поддержке правящей партии Грузинская мечта, но баллотировалась как независимый депутат в одном из мажоритарных округов в Тбилиси.

Президент потеряет полномочия

На выборах 28 октября 2018 года президента Грузии в последний раз будут избирать всенародным голосованием. С 2024 года выбирать президента будет избирательная комиссия из 300 человек.

Причем после того, как избранный в 2018 году президент принесет присягу, вступит в силу новая конституция, ограничивающая его полномочия и предусматривающая переход к парламентской республике.

Читайте также: Грузия выбирает нового президента. Что изменилось в стране

Поэтому правящую партию Грузинская мечта больше всего беспокоит возможность победы кандидата от отколовшегося от оппозиционного движения Сила в единстве Единого Национального Движения Давида Бакрадзе.

На выборах 28 октября 2018 года президента Грузии в последний раз будут избирать всенародным голосованием

"Исходя из того, что реальной альтернативой является только Национальное Движение, правящая партия не может допустить победу их кандидата, потому что это ставит под вопрос уже выборы 2020 года, и может начаться долгий и жесткий политический процесс. Кроме того, может быть помилован по всем делам Саакашвили и обеспечен его приезд в Грузию [...] А если у Саакашвили развяжутся руки, то всякого можно ожидать", - цитирует Русская служба Би-би- си политолога Гию Хухашвили.

При этом, по мнению Хухашвили, как оппозиционная, так и властная политические элиты находятся в глубоком кризисе, и многие избиратели готовы отдать свой голос взамен за сделанную дорогу, проведенный газ или трудоустройство.

"Исходя из того, что ресурсов для подкупа избирателя - и я не имею в виду здесь прямой подкуп - больше у власти, конечно же, их ставленник имеет решающее преимущество", - считает он.

Хухашвили также думает, что сотрудничающую уже несколько лет с Грузинской мечтой Зурабишвили вряд ли можно считать полностью независимым кандидатом.

В то же время, директор Грузинского института политики Корнелий Какачия уверен, что Зурабишвили вряд ли будет во всем соглашаться с Грузинской мечтой, так как она "легко входит в конфликт и конфронтацию".

Анастасия Одинцова