Президентом ПАСЕ избрали итальянца-социалиста Микеле Николетти

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды"

Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру.

Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

Для Украины важно, что этот политик не является пророссийским. История его голосований свидетельствует: Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.

В то же время итальянцам свойственны сантименты в адрес РФ, и Николетти лично неоднократно выступал за сохранение диалога с Москвой. Также именно при его участии ведется диалог о возвращении представителей РФ к работе ассамблеи.

Ранее сообщалось, что россияне хотят вернуться в ПАСЕ через изменения регламента.