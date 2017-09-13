Президентом Сингапура впервые станет женщина

Новым президентом Сингапура станет 63-летняя Халима Якоб, она будет первой женщиной на этом посту, пишет местное интернет-издание The Straits Times.

В Сингапуре приняли решение, что в этом году кандидатами в президенты могут быть только представители малайской общины, пишет интернет-издание. Претендентами на должность было трое людей, но только Якоб Комитет по выборам президента зарегистрировал кандидатом, поэтому выборы не проводились.

Согласно правилам, претенденты должны иметь стаж государственной службы либо опыт руководства компанией, капитализация которой превышает $500 млн.

Так как Якоб была единственным кандидатом, выборы не проводились.

С 2013 года она занимала должность спикера парламента. Якоб вступит в должность 14 сентября.

До этого президентом страны был Тони Тан Кен Ям.